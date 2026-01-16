Vrouw (83) dood gevonden in woning Veenendaal, man aangehouden

Een 83-jarige vrouw uit Veenendaal is donderdag overleden aangetroffen in haar woning aan de Sandenburg in de Utrechtse plaats. Zij is mogelijk door een misdrijf om het leven gekomen, meldt de politie.

Vrijdag hield de politie een man aan die mogelijk betrokken is bij haar dood. Hij komt ook uit Veenendaal.

De politie is op zoek naar getuigen.