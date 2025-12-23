'Opgepakte zoon (40) had al fors strafblad vóór fatale steekpartij Schalkwijk'

De man die is opgepakt in verband met de gewelddadige dood van zijn moeder in het dorp Schalkwijk afgelopen zaterdag, moest twee weken geleden nog voor de rechter verschijnen vanwege het beledigen en bedreigen van agenten. In het verleden kwam de 40-jarige Schalkwijker herhaaldelijk in aanraking met politie en justitie, schrijft RTV Utrecht.

"Jullie gaan dood", zouden twee agenten eind september van dit jaar naar hun hoofd geslingerd hebben gekregen, volgens rechtbankstukken. Ook riep hij: "Jij bent dood." De man zou hen bovendien hebben beledigd. Toen agenten hem wilden aanhouden, verzette hij zich. De zitting vond plaats op 8 december, maar de behandeling van de zaak werd uitgesteld.

Vaker in aanraking geweest met justitie

En dat is slechts een van de vele momenten waarop de Schalkwijker in aanraking kwam met politie en justitie. Zo schrijft de regionale omroep dat hij in het verleden ook een maand in de cel heeft gezeten voor (doods)bedreiging. Verder heeft de man meerdere problemen gehad in het verkeer: hij reed onder invloed, veel te hard en negeerde rood licht. Daarnaast is hij tien jaar geleden veroordeeld voor het sturen van seksueel getinte berichten naar een minderjarig meisje.

De man werd zondagavond opgepakt na een dodelijke steekpartij in een woning aan de Provincialeweg in Schalkwijk:

0:34 Dode bij steekincident in Schalkwijk

Bij de steekpartij kwam een 73-jarige vrouw om het leven. Volgens buurtgenoten is de opgepakte man de zoon van het slachtoffer. Zijn 75-jarige vader raakte gewond.

De politie en het Openbaar Ministerie willen vooralsnog geen verdere mededelingen doen over de zaak.