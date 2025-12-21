Dode en twee gewonden bij steekincident in Schalkwijk

Crime
Vandaag, 13:27
Bij een steekincident aan de Provincialeweg in Schalkwijk is zondagavond iemand overleden. Dat meldt de politie. De drie kenden elkaar.
Een tweede slachtoffer en de verdachte raakten gewond en zijn in het ziekenhuis behandeld. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.