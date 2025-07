Man doodgestoken in drukke Utrechtse straat, verdachte (43) aangehouden

Een man is zaterdagavond door een steekincident in de Kanaalstraat in de Utrechtse wijk Lombok overleden, meldt de politie. Reanimatie van het slachtoffer mocht niet meer baten, zegt een woordvoerder.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Kort na de steekpartij hielden agenten een 43-jarige man aan. Meerdere mensen waren volgens de politiewoordvoerder getuige van het steekincident, dat zich afspeelde in de drukke straat.

ANP