Persoon valt van flat in Haarlem: politie houdt verdachte aan

Aan de Florence Nightingalestraat in Haarlem is zaterdagochtend een persoon van hoogte gevallen bij een flatgebouw. Dat meldt de politie. Rond 07.10 uur kwam de melding binnen, waarop meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, snel ter plaatse kwamen.

Het slachtoffer is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De politie laat weten dat er één persoon is aangehouden, een 45-jarige man uit Amsterdam. "Wij onderzoeken de rol en mogelijke betrokkenheid van deze persoon", aldus de politie.

De omstandigheden van het incident zijn op dit moment nog onduidelijk. Getuigen worden dringend verzocht zich te melden via 0900-8844. Voor mensen die behoefte hebben aan hulp of ondersteuning, verwijst de politie naar slachtofferhulp via www.slachtofferhulp.nl.