Na 50 jaar nog altijd geen naam: Heulmeisje krijgt gedenkteken

Vijftig jaar nadat haar lichaam werd gevonden bij een parkeerplaats langs de A12 bij Maarn, krijgt het zogenoemde Heulmeisje zaterdag een gedenkteken. Wie het meisje was en wat er precies met haar is gebeurd, is nog altijd een mysterie. Met de onthulling willen de initiatiefnemers het meisje herdenken en opnieuw aandacht vragen voor de onopgeloste zaak.

Op 24 oktober 1976 vond de toen 7-jarige Melissa van de Waerdt samen met haar vader het lichaam van het meisje. Ze was vermoedelijk pas 13 of 14 jaar oud.

In de onderstaande video vertelt Melissa over het moment waarop ze het lichaam ontdekte:

2:29 Na vijftig jaar nieuwe bevindingen in zaak Heulmeisje: 'Wie is dat meisje?'

Ondanks jarenlang onderzoek is haar identiteit nooit vastgesteld. Het meisje ligt al vijftig jaar naamloos begraven op de begraafplaats in Maarn, waar zaterdag het gedenkteken wordt onthuld.

Het geheim van het Heulmeisje

Het initiatief komt van Melissa en oud-eindredacteuren van TROS Vermist Loes Leeman en Pim Faber. De twee doken opnieuw in de zaak en onderzochten oude tips die mogelijk over het hoofd zijn gezien. Hun bevindingen deelden ze in de donderdag verschenen podcast Het geheim van het Heulmeisje. Tijdens de herdenking worden bloemen bij het graf gelegd en staan aanwezigen stil bij het meisje.