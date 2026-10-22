Na vijftig jaar nieuwe bevindingen in zaak Heulmeisje: 'Wie is dat meisje?'

Het is zaterdag precies vijftig jaar geleden dat het lichaam van het onbekende Heulmeisje werd gevonden bij een parkeerplaats langs de A12 bij Maarn. Wie het meisje was en wat er met haar is gebeurd, is nog altijd onduidelijk. Met nieuwe onderzoeksbevindingen en een herdenking hopen betrokkenen dat er alsnog antwoorden komen.

Waarom niemand het Heulmeisje heeft geïdentificeerd, is nog altijd een raadsel. Vijftig jaar na de vondst heeft zich nooit iemand gemeld die zegt familie van haar te zijn.

Oud-eindredacteuren van TROS Vermist Loes Leeman en Pim Faber doken opnieuw in de zaak en onderzochten oude tips die volgens hen onvoldoende zijn opgevolgd. Hun bevindingen delen ze in de podcast 'Het geheim van het Heulmeisje', die donderdag op Spotify verschijnt.

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'Gezoend in de voetbalkantine'

Uit de onderzochte tips komen aanwijzingen naar voren dat het meisje mogelijk veel jonger was dan aanvankelijk gedacht: rond de 13 of 14 jaar, in plaats van 18 of 20 jaar. Op basis van die informatie herkenden mensen haar wel in beschrijvingen uit het Duitse Eifelgebied. Een van hen zou zelfs met het meisje hebben gezoend in een voetbalkantine.

Ook zijn er aanwijzingen dat ze daar woonde bij een Amerikaanse militair die in Duitsland was gestationeerd. Leeman en Faber hebben op basis van hun bevindingen een compositietekening van de militair laten maken. De nieuwe informatie wordt gedeeld met het huidige coldcaseteam van de politie.

'Ik draag haar al 50 jaar bij me'

Ook Melissa van de Waerdt hoopt na vijftig jaar op duidelijkheid. Ze was zeven jaar oud toen ze samen met haar vader het lichaam van het Heulmeisje vond. De gebeurtenis is haar altijd bijgebleven. "Ik draag haar al vijftig jaar bij me", vertelt ze.

Hoewel haar eigen leven verderging, bleef de vraag wie het meisje was haar bezighouden. "Het is nooit opgelost en daardoor ook nooit afgesloten. De vraag is altijd gebleven: wie is dat meisje?"

Herdenking met veel bloemen

Melissa zet zich al jaren in om het meisje een naam te geven en te voorkomen dat ze wordt vergeten. "Ze verdient het om haar naam terug te krijgen." Zaterdag wordt mede op haar initiatief een gedenkteken onthuld bij het graf op de openbare begraafplaats in Maarn.

Ze hoopt dat veel mensen komen om het meisje te herdenken en bloemen neer te leggen. Ook hoopt ze dat de hernieuwde aandacht, onder meer in Duitsland, nieuwe informatie oplevert. "Voor mij is het een missie geworden om haar verhaal te blijven vertellen. Ik wil niet dat ze vergeten wordt."

De Nederlandse, Duitse en Belgische politie kregen naar aanleiding van een campagne 700 tips binnen over vermoorde vrouwen. Er kwamen 150 tips binnen over Nederlandse vrouwen, waarvan een groot gedeelte over het Heulmeisje.