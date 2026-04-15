Verdachte (59) aangehouden na dodelijke schietpartij in woonwijk Houten

Crime

Vandaag, 10:55

In het onderzoek naar de dood van de 37-jarige Rishi Rampadarath in 2023 in Houten is een verdachte aangehouden. Het gaat om een 59-jarige man uit Sleeuwijk, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Rampadarath.

Rampadarath werd 20 april 2023 in de ochtend neergeschoten op een parkeerplaats bij zijn ouderlijk huis in Houten. Hij bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen. Direct na zijn overlijden werd een Team Grootschalige Opsporing opgericht om de zaak te onderzoeken.

Omwonenden reageerden destijds geschokt op de dodelijke schietpartij middenin hun wijk:

30.000 euro voor de gouden tip

De zaak is de afgelopen jaren vaak onder de aandacht gebracht in de hoop op tips en relevante getuigen. De informatie die daaruit voortkwam, heeft er mede toe geleid dat het onderzoeksteam de verdachte in het oog kreeg. Wat zijn exacte rol was bij de dood van Rampadarath wordt nu verder onderzocht.

Het rechercheonderzoek gaat verder en meer aanhoudingen in de zaak worden niet uitgesloten. Er staat een beloning van 30.000 euro klaar voor de tip die leidt tot de oplossing van deze zaak.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

