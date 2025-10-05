Grote actie tegen paddenstoelen stropen in het bos, 1 dief betrapt met 14 kilo

Bij een grote handhavingsactie tegen paddenstoelenstroperij is ruim 36 kilo paddenstoelen in beslag genomen. Dat gebeurde op de Utrechtse Heuvelrug in het gebied tussen Lage Vuursche en Doorn. Paddenstoelen plukken mag niet zomaar, de betrapte plukkers krijgen dan ook een boete.

Onder andere de politie, marechaussee en Natuurmonumenten deden mee aan de actie zondag, die een initiatief was van Stichting Utrechts Landschap. "Onze regels zijn: 250 gram paddenstoelen mogen worden meegenomen, mits ze al los zijn. Plukken mag niet."

Tijdens de actie bleek al snel dat niet iedereen zich aan die regels houdt. Een iemand werd zelfs betrapt met 56 keer de toegestane hoeveelheid paddenstoelen in sleeptouw. Een woordvoerder van de Utrechtse natuurorganisatie vertelt: "We hebben onder andere een persoon met 13,5 kilo onderschept, een met 14 kilo en een met 3 kilo. In totaal hebben we 36,5 kilo paddenstoelen onderschept. Die zijn op één dag gewoon uit de natuur weggenomen."

Koken met paddenstoelen

Illegaal paddenstoelen plukken blijft niet ongestraft als je gepakt wordt. Het boetebedrag moet nog bepaald worden. De betrapte plukkers zeiden met de paddenstoelen te willen gaan koken. Soms worden paddenstoelen ook meegenomen om aan de horeca te verkopen.

Overigens heeft Staatsbosbeheer weer andere regels, vertelt hun collega-organisatie Utrechts Landschap: "Staatsbosbeheer staat op kleine schaal - voor eigen gebruik en op eigen risico - wildpluk toe."