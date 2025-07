Doodgestoken man in drukke Utrechtse straat is 39-jarige uit De Meern

De man die zaterdagavond om het leven kwam bij een steekpartij in de Kanaalstraat in de Utrechtse wijk Lombok, is een 39-jarige inwoner van De Meern. Dat bevestigt de politie zondag.

Het slachtoffer werd neergestoken in de deuropening van een woning aan de Kanaalstraat. Kort na het incident werd een 43-jarige man uit Utrecht als verdachte aangehouden. Volgens een politiewoordvoerder lijkt het erop dat alleen deze twee mannen bij het geweld betrokken waren.

De aanleiding voor het dodelijke incident wordt nog onderzocht. De plek van de steekpartij blijft de rest van het weekend afgezet voor sporenonderzoek. Omdat het zaterdagavond druk was in de straat, hoopt de politie dat getuigen zich melden of camerabeelden delen van het moment.

Hart van Nederland/ANP