Man (42) gewond bij steekpartij in Bunschoten, vrouw (36) aangehouden

Bij een steekpartij woensdagavond aan de Molenstraat in Bunschoten-Spakenburg is een 42-jarige man gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. Het steekincident vond plaats in een woning en daar is ook een 36-jarige vrouw aangehouden.

De politie ontving rond 22.50 uur melding van de steekpartij. De gewonde man is naar het Utrecht UMC overgebracht. In dezelfde woning waar de gewonde man werd gevonden, troffen agenten ook een vrouw aan. Deze vrouw is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

De politie doet onderzoek naar wat er precies gebeurd is. Het is al wel duidelijk dat de twee betrokkenen een relatie hadden.