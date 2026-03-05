Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

200 tips na tonen 3D-hologram verdachte in verkrachtingszaak Bilthoven

Crime

Vandaag, 13:41

Link gekopieerd

De politie heeft binnen een paar dagen al ruim 200 tips binnengekregen na het tonen van een 3D-hologram van een verdachte in een verkrachtingszaak in Bilthoven uit 2009. Toen werd een 15-jarig meisje de bosjes ingesleurd en verkracht in het Panbos.

De politie maakte een 3D-beeld van de vermoedelijke dader, gebaseerd op de herinneringen van het slachtoffer. Dat hologram werd deze week voor het eerst aan het publiek getoond.

Waarom laat de politie een hologram zien?

Met de actie hoopt de politie mensen op ideeën te brengen. Mogelijk herkent iemand de man uit de reconstructie of legt iemand alsnog een verband met iemand uit de eigen omgeving.

Zo zou de verdachte eruit hebben gezien volgens het jonge slachtoffer. Beeld: Politie

Zo zou de verdachte eruit hebben gezien volgens het jonge slachtoffer. Beeld: Politie

Voor wie nog twijfelt om informatie te delen, doet de politie opnieuw een duidelijke oproep. "We gaan zorgvuldig met alle informatie om. Omdat we DNA van de dader van de verkrachting hebben, kan iemand die er niets mee te maken had niet worden veroordeeld."

Mogelijk vraagt de politie de komende tijd opnieuw een aantal mannen om vrijwillig DNA af te staan voor een vergelijking met het DNA-profiel van de dader.

Gouden tip

De zaak kreeg deze week ook aandacht op televisie. Zo werd de verkrachting besproken in Hart van Nederland, het programma Opsporing Verzocht en in het regionale opsporingsprogramma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht.

Om de zaak op te lossen heeft de politie bovendien een beloning uitgeloofd. Wie met de doorslaggevende tip komt die leidt naar de dader, kan rekenen op 10.000 euro.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

3D-hologram moet verkrachter van meisje (15) in Bilthoven ontmaskeren
3D-hologram moet verkrachter van meisje (15) in Bilthoven ontmaskeren

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.