200 tips na tonen 3D-hologram verdachte in verkrachtingszaak Bilthoven

De politie heeft binnen een paar dagen al ruim 200 tips binnengekregen na het tonen van een 3D-hologram van een verdachte in een verkrachtingszaak in Bilthoven uit 2009. Toen werd een 15-jarig meisje de bosjes ingesleurd en verkracht in het Panbos.

De politie maakte een 3D-beeld van de vermoedelijke dader, gebaseerd op de herinneringen van het slachtoffer. Dat hologram werd deze week voor het eerst aan het publiek getoond.

Waarom laat de politie een hologram zien?

Met de actie hoopt de politie mensen op ideeën te brengen. Mogelijk herkent iemand de man uit de reconstructie of legt iemand alsnog een verband met iemand uit de eigen omgeving.

Zo zou de verdachte eruit hebben gezien volgens het jonge slachtoffer. Beeld: Politie

Voor wie nog twijfelt om informatie te delen, doet de politie opnieuw een duidelijke oproep. "We gaan zorgvuldig met alle informatie om. Omdat we DNA van de dader van de verkrachting hebben, kan iemand die er niets mee te maken had niet worden veroordeeld."

Mogelijk vraagt de politie de komende tijd opnieuw een aantal mannen om vrijwillig DNA af te staan voor een vergelijking met het DNA-profiel van de dader.

Gouden tip

De zaak kreeg deze week ook aandacht op televisie. Zo werd de verkrachting besproken in Hart van Nederland, het programma Opsporing Verzocht en in het regionale opsporingsprogramma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht.

Om de zaak op te lossen heeft de politie bovendien een beloning uitgeloofd. Wie met de doorslaggevende tip komt die leidt naar de dader, kan rekenen op 10.000 euro.