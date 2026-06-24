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Verdachte van mishandeling twee vrouwen in Utrecht aangehouden

Crime

Vandaag, 19:40

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De politie heeft woensdag in Venlo een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden in de nacht van donderdag op vrijdag plaats. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en in een nekklem genomen.

De politie verspreidde vrijdag nog beelden van de verdachte. Ook maandag was in Opsporing Verzocht aandacht voor de zaak.

De vrouwen leken volgens de politie willekeurig gekozen. Een werd rond 02.00 uur aan de Potgieterstraat mishandeld en de ander rond 02.30 uur aan het Leidseveer.

De politie zegt vanwege het onderzoek nu geen verdere mededelingen te doen over de identiteit van de verdachte.

Door ANP

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