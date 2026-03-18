Nieuwe verdenking voor verdachte (22) verkrachtingspoging Rotterdam

Crime

Vandaag, 15:13

Een 22-jarige man die vastzit voor een verkrachtingspoging in Rotterdam-Schiebroek, wordt nu verdacht van nog zwaardere misdrijven. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een tweede poging tot verkrachting en zelfs poging tot doodslag, gepleegd in dezelfde nacht.

De verdachte zou eind februari op het Schoterboshof een 22-jarige man ernstig hebben mishandeld. Het slachtoffer was daar samen met een 24-jarige vrouw. Daarna zou de verdachte hebben geprobeerd zich aan de vrouw te vergrijpen, meldt het OM.

Later diezelfde nacht, van 27 op 28 februari, sloeg de man opnieuw toe. Op de Secretariestraat zou hij een 19-jarige studente hebben achtervolgd op een bakfiets. Hij wist haar twee keer te grijpen, mishandelde haar en probeerde haar te verkrachten.

Verdachte langer vast na nieuwe beschuldigingen

De twintiger werd begin deze maand opgepakt, nadat de politie beelden van hem had verspreid. De rechtbank heeft nu besloten dat hij in ieder geval nog drie maanden vast blijft zitten. De nieuwe verdenkingen kwamen dinsdag aan bod tijdens een zitting van de raadkamer.

De man verbleef in een asielopvang in Hendrik-Ido-Ambacht. De burgemeester noemde het na de arrestatie "niet te verkroppen dat er enkele mensen zijn die niet alleen misbruik maken van onze gastvrijheid, maar daarbij ook dit soort gruwelijke acties verrichten waar iedereen, maar vooral de slachtoffers, mee geconfronteerd wordt". Hij gaf ook aan dat de opvang van vluchtelingen meestal goed verloopt, al legt die wel druk op de gemeente.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

