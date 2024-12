Twentse vishandel waarschuwt voor nepgeld: 'Webshops verkopen namaakcontanten'

Vishandel De Bakvis had te maken met een domper afgelopen week. Bij de Hengelose vishandel werd betaald met 60 euro aan nepgeld. Marloes Mollink, de eigenaresse, waarschuwt nu voor de briefjes.

Het papier voelt hetzelfde, de kleuren komen overeen en het formaat is even groot. Het briefje van 10 lijkt op een paar kleine details na exact op een normaal exemplaar. Bij het briefje van 50 is behalve het watermerk alles hetzelfde. "In de drukte zie je het verschil echt niet", zegt Marloes.

Op de Facebookpagina van Vishandel de Bakvis in Hengelo heeft Marloes Mollink een bericht geplaatst om mensen te waarschuwen: "Naar alle ondernemers onder ons. Op verschillende webshops verkopen ze verrekte goeie namaakcontanten. Hou je kop er even bij met aannemen van alle biljetten! Graag gedaan."

Het bericht is momenteel 322 keer gedeeld.

Heel veel mensen betalen met contanten bij Marloes, vertelt ze. Het is dus niet te achterhalen wie met het nepgeld betaald heeft. "Het is op dit moment best een harde wereld geworden om in de markthandel te werken. Het inkopen van goederen en het aanschaffen van elektrische auto’s om te voldoen aan nieuwe richtlijnen van de overheid. Als we dan ook hier mee te maken krijgen, wordt het niet veel makkelijker.”

In de video die toegevoegd is aan het bericht is te zien hoe er tegenwoordig winkels ervoor kiezen om geen contant geld aan te nemen, of juist dat je er niet mag pinnen.

Politiewoordvoerders

Politie Oost-Nederland is niet op de hoogte van de situatie. Of er vaker wordt betaald met nepgeld kan een woordvoerder niet zeggen. De woordvoering van de Landelijke Eenheid zegt een "oogje in het zeil te houden", en dat mensen vooral aangifte moeten doen als ze te maken krijgen met nepgeld.