Nep-loodgieters overvallen en mishandelen vrouw (77) in woning Oosterhout

Een 77-jarige vrouw is donderdagavond gewond geraakt toen vier mannen haar woning in Oosterhout binnendrongen en met grof geweld een kluis buitmaakten. De overvallers deden zich voor als loodgieters. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht; haar 78-jarige echtgenoot bleef ongedeerd.

De daders gebruikten de smoes dat ze de meterstanden kwamen opnemen. Eenmaal binnen mishandelden ze de vrouw en gingen ervandoor met een kluis. De politie meldt dat de vrouw aanspreekbaar is, maar geeft geen details over de ernst van haar verwondingen.

Signalement van de daders

De politie zoekt vier mannen tussen de 30 en 40 jaar oud. Twee van hen hebben een lichte huidskleur; één droeg een zwarte jas, de ander een legergroene jas met capuchon en is ongeveer 1,80 meter lang. De andere twee mannen hebben een donkere huidskleur, waarvan één eveneens een zwarte jas droeg.

Direct na de overval stuurde de politie een Burgernet-melding uit en zette speurhonden in, maar de daders wisten te ontkomen. Het onderzoek naar deze gewelddadige overval is nog in volle gang. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden.