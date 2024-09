Tweede aanhouding in twintig jaar oude verkrachtingszaak Rotterdam

De politie in Rotterdam heeft opnieuw een verdachte aangehouden in verband met een verkrachtingszaak die in 2004 plaatsvond in de wijk Kralingen. Het gaat om een 37-jarige man uit de wijk Crooswijk. Eerder deze week werd al een 39-jarige verdachte gearresteerd in dezelfde zaak. Dit meldt de Rotterdamse politie woensdag.

In januari 2004 werd een destijds 30-jarige vrouw in Kralingen meermalen verkracht door meerdere mannen. Het slachtoffer was met een vriend uit de metro gestapt bij station Voorschoterlaan, toen haar vriend ruzie kreeg met een groep mannen. Nadat de vriend wegliep, probeerde de vrouw de situatie te sussen. Ze werd vervolgens door de mannen naar een afgelegen plek gebracht en verkracht.

Beeld: Politie

De zaak heeft destijds veel aandacht gekregen, maar leidde niet tot aanhoudingen. Na nieuw onderzoek zijn nu twee verdachten opgepakt, en de politie sluit verdere arrestaties niet uit.

Het beste van Hart van Nederland? Volg ons op WhatsApp of Threads Wil je dagelijks op de hoogte worden gehouden van de mooiste en meest indrukwekkende verhalen van Hart van Nederland? Meld je dan aan voor ons WhatsApp-kanaal, via deze link of volg ons op Threads, hier te vinden.

ANP