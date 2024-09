Vrouw 20 jaar geleden door meerdere mannen verkracht, nu verdachte opgepakt

De Rotterdamse politie heeft maandagochtend een 39-jarige man aangehouden in een woning in de wijk Kralingen op verdenking van een verkrachting in 2004. Het toen 30-jarige slachtoffer werd door meerdere mannen in diezelfde buurt meerdere malen verkracht. Het onderzoek is nog niet klaar. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

In januari 2004 stapte het slachtoffer met een vriend 's avonds uit de metro van station Voorschoterlaan in Rotterdam. Op de Lusthofstraat kreeg de vriend ruzie over geld met een groepje van vijf of zes mannen. Toen haar vriend wegliep, probeerde zij de situatie op te lossen.

Ze liep met de mannen mee naar de Paulus Potterstraat waar de mannen om haar heen gingen staan. Ze werd door een van de mannen verkracht. In het Park Rozenburg werd ze vervolgens door meerdere mannen nog een keer verkracht. De zaak kon destijds, ondanks uitgebreid onderzoek, niet worden opgelost.

Coldcaseteam

Vorige week werd op televisie in de programma's Opsporing Verzocht, Bureau Rijnmond en via social media aan mensen gevraagd of zij zich nog iets konden herinneren over de zaak. Het coldcaseteam van de politie stortte zich opnieuw op de zaak na nieuwe informatie.

ANP