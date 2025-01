Twee verdachten aangehouden in onderzoek naar dode Amsterdam-Oost

De politie heeft twee verdachten aangehouden in het onderzoek naar de vondst van een overleden persoon in Amsterdam-Oost. Het gaat om twee mannen van 41 en 39 jaar uit Amsterdam. Ze zitten in volledige beperkingen, meldt de politie.

Vrijdag werd in een pand aan het President Steynplantsoen in de Transvaalbuurt een dode gevonden die mogelijk door een misdrijf om het leven was gekomen. De doodsoorzaak wordt nog altijd onderzocht, zegt de politie zondagochtend.

De identiteit van het slachtoffer is inmiddels bekend. Het gaat om een man, laat een woordvoerster van de politie weten. Meer details kan zij niet geven.

ANP