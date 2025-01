Dode gevonden in pand in Amsterdam, politie denkt aan misdrijf

De politie heeft vrijdag een overleden persoon gevonden in een pand in Amsterdam-Oost. De dode is mogelijk door een misdrijf om het leven gekomen, zo meldt de politie.

Agenten vonden het slachtoffer 's middags in een pand aan het President Steynplantsoen in de Transvaalbuurt, nadat er een melding was gedaan. De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend, aldus de politie.

De politie doet verder onderzoek naar wat er gebeurd is en roept getuigen op zich bij de politie te melden. Ook is er slachtofferhulp beschikbaar.

ANP