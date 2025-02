Drie gewonden bij steekpartij in Groningen, twee verdachten opgepakt

In de binnenstad van Groningen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag drie mensen gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft twee verdachten aangehouden.

Rond 02.20 uur kreeg de politie een melding van een vechtpartij tussen meerdere personen aan de Oude Ebbingestraat in Groningen. Kort daarna werd duidelijk dat er ook gestoken was.

Hulpdiensten rukten direct uit naar de locatie. Bij het incident raakten drie personen gewond. Twee mannen, een 23-jarige man uit Groningen en een 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, moesten per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Een derde slachtoffer, een 24-jarige man uit Groningen, raakte ook gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Twee verdachten opgepakt

De politie wist korte tijd later twee verdachten aan te houden op de Oude Ebbingestraat. Het gaat om een 19-jarige man uit Groningen en een 18-jarige man uit Lelystad. Wat hun exacte rol bij het incident was, is nog niet duidelijk.

De politie is een onderzoek gestart naar de achtergrond van het incident. Getuigen werden ter plaatse gehoord en specialisten van Forensische Opsporing deden sporenonderzoek. Daarnaast worden camerabeelden uit de omgeving bekeken en is er een buurtonderzoek gestart.

Getuigen gezocht

De recherche roept mensen op zich te melden als ze iets hebben gezien of over beeldmateriaal beschikken van de periode rond het incident. Dit kan gaan om beelden van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcams van geparkeerde voertuigen. Informatie kan worden doorgegeven via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.