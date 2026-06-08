'Twee jaar handhaven, zes boetes: kritiek op aanpak straatintimidatie'

De inzet van boa’s tegen gesis en andere vormen van seksuele straatintimidatie levert vooralsnog weinig op. Uit een proef in zeven gemeenten zijn in de afgelopen twee jaar slechts zes boetes uitgeschreven, meldt het AD.

Sinds 1 juli 2024 is het strafbaar om iemand op een seksueel intimiderende manier te benaderen, bijvoorbeeld met opmerkingen, gebaren of geluiden. De wet moet vooral vrouwen en meisjes beter beschermen in de openbare ruimte.

Naast de politie mogen in zeven gemeenten ook speciaal opgeleide boa’s optreden tegen seksuele straatintimidatie. Zij kunnen proces-verbaal opmaken, waarna het Openbaar Ministerie beslist of een zaak wordt vervolgd. Op overtreding staat een maximale gevangenisstraf van drie maanden of een boete van doorgaans zo’n 300 euro.

Zes boetes in twee jaar

De proef ging twee jaar geleden van start in Utrecht, Arnhem en Rotterdam en werd later uitgebreid naar andere gemeenten. Volgens onderzoek van het AD heeft dat tot nu toe geleid tot slechts zes boetes. In Utrecht kregen twee overtreders een geldboete. Een derde veroordeelde belandde twee dagen in de cel omdat hij de boete niet kon betalen.