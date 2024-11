Twee doden Zwolle blijken man en vrouw van 78 jaar

De politie in Zwolle doet onderzoek naar het overlijden van een echtpaar, een vrouw en een man van beiden 78 jaar. De politie vond het eerste lichaam zondagochtend in een woning aan het Wipstrikpark in Zwolle. Later is in de buurt van de woning een tweede overleden persoon in het water gevonden.

"Hoewel we op het moment nog volop bezig zijn met het onderzoek, is wel duidelijk dat het een echtpaar betreft", meldt de politie, die eraan toevoegt te begrijpen dat er nog vele vragen zijn. "In een lopend onderzoek kan de politie niet veel informatie delen."

ANP