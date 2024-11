Politie vindt twee overleden personen in Zwolle: één in woning, ander bij kanaal

In een woning in het Wipstrikpark in Zwolle is zondagochtend een overleden persoon aangetroffen. Naar aanleiding van de vondst is een onderzoek gestart in de wijk. Niet veel later wordt een tweede lichaam aangetroffen, niet ver van de woning vandaan.

"We doen op dit moment onderzoek naar de doodsoorzaak en de identiteit", laat de politie Oost-Nederland zondagochtend weten via X nadat bekend is geworden dat er een lichaam is gevonden in een woning in Zwolle. Een uur lang cirkelde een politiehelikopter boven de woning, die later een grotere cirkel draaide om de wijk heen.

Tweede lichaam

Later in de middag wordt er tijdens politie onderzoek bij het Almelose Kanaal iets gevonden. Politie bevestigt aan Hart van Nederland dat het gaat om een tweede overleden persoon. Deze is op enkele honderden meters van de woning waar de eerste persoon is gevonden aangetroffen. Ook naar de tweede persoon wordt momenteel onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. "We houden alle scenario's nog open", laat de woordvoerder van de politie weten aan Hart van Nederland.