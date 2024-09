Tilburger (36) valt meisjes lastig en rijdt minderjarige aan

De politie heeft deze week een man uit Tilburg aangehouden voor het lastigvallen van meisjes en het opzettelijk aanrijden van een van hen. Het minderjarige meisje raakte daarbij gewond.

De politie startte een onderzoek nadat de afgelopen weken zeker drie meldingen waren binnengekomen van meisjes die door een man in een grijze auto waren lastiggevallen. De incidenten vonden plaats in de omgeving van Berkel-Enschot en zorgden volgens de politie voor veel onrust.

In het onderzoek kwam al snel een verdachte in beeld. Het gaat om 36-jarige man. Hij is woensdag opgepakt. De rechter-commissaris besloot eind deze week dat hij nog zeker veertien dagen vast moet blijven zitten, meldt de politie.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP