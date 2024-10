Tilburger (21) steelt politiejas terwijl agenten hulp verleenden

Terwijl agenten een gewonde man hielpen, is een omstander er in de nacht van dinsdag op woensdag in Tilburg vandoor gegaan met een politiejas. De 21-jarige dief uit Tilburg pakte de jas uit een politieauto en vluchtte, maar kon even verderop worden aangehouden, meldt de politie.

Agenten waren rond 02.15 uur naar de Heuvelpoort gegaan om een man te helpen die was gevallen. Toen ze bezig waren met de man, viel het de agenten op dat een omstander dicht bij hun auto bleef staan. De agenten gingen weg nadat ambulancepersoneel de zorg overnam.

Heb jij de Hart van Nederland-app al op je telefoon? Bekijk hieronder hoe je 'm download op Android:

0:35 Hart van Nederland-app installeren op Android

Jas gestolen

Tot hun verbazing ontdekten de agenten dat een van de portieren van hun auto openstond en een politiejas weg was. Ze reden weg, er zagen de man lopen die eerder zo dicht bij hun wagen had gestaan. De man probeerde weg te rennen, maar de agenten renden achter hem aan en wisten hem te stoppen. De Tilburger bekende volgens de politie meteen dat hij de jas had gestolen.

De man zit vast voor verder onderzoek. De jas is weer terug bij de politie.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP