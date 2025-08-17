Telefoonstoring bij politie voorbij, alle nummers weer bereikbaar

De telefoonstoring waar meerdere politiekorpsen zondag mee te maken kregen, is weer voorbij. Inmiddels werken ook de 088-nummers weer. Eerder meldde de politie al dat het 0900-nummer voor minder spoedeisende zaken weer bereikbaar was na de storing.

De oorzaak van de storing is onduidelijk. Volgens een woordvoerder van de korpsleiding lijkt het "een interne technische storing" te zijn geweest. Hij zegt dat alle dienstverlening nu weer is opgestart.

Ondanks de storing bleef alarmnummer 112 bereikbaar, meldde de politie eerder.

ANP