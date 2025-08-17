Telefoonstoring bij meerdere politiekorpsen, 112 wel bereikbaar

Verschillende politiekorpsen in het zuidwesten van Nederland melden een telefoonstoring waardoor meerdere nummers onbereikbaar zijn. Het alarmnummer 112 is wel te bereiken, maar het nummer voor minder spoedeisende zaken, 0900-8844, doet het niet.

De melding komt van korpsen in het zuidwesten van Nederland, waaronder die van Tilburg, Breda en Bergen op Zoom. Ook de Zeeuwse politie is moeilijk bereikbaar. In Gelderland is de mediadesk onbereikbaar en in Utrecht kan de telefoon niet worden beantwoord.

Het telefoonnummer 144 voor meldingen over dierenleed is eveneens onbereikbaar. Voor een dier in levensgevaar kan 112 worden gebeld.

ANP