Steekpartij midden in Amsterdam: man gewond naar ziekenhuis

Bij een steekincident in het centrum van Amsterdam is een 34-jarige man uit dezelfde stad gewond geraakt. Hij is met ernstig letsel afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie heeft voor de steekpartij een 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden.

Het voorval vond rond 15.00 uur plaats op de kruising van de Rozengracht en de Prinsengracht. Hoe en of de twee elkaar kennen, is nog niet duidelijk. Ook kon een woordvoerder van de politie nog niet vertellen wat er aan het steekincident voorafging, zegt persbureau ANP.

Slachtofferhulp

Bij de plek des onheils is op de grond een mes aangetroffen. De politie heeft de zaak verder in onderzoek en komt graag in contact met getuigen. Wie beelden heeft van de steekpartij mag deze ook delen met de politie. Contact opnemen kan via het welbekende nummer 0900-8844.

Voor omstanders die het voorval hebben zien gebeuren is slachtofferhulp beschikbaar. Wie daar behoefte aan heeft mag bellen naar 0900-0101.

Hart van Nederland/ANP