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Man (61) overleden na steekincident in woning in Den Haag

Crime

Vandaag, 11:14

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Een 61-jarige man uit Den Haag is overleden na een steekincident in een woning aan de Van Bassenstraat in Den Haag. De politie heeft een 30-jarige plaatsgenoot aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident.

Rond 22.50 uur kreeg de politie maandagavond een melding van overlast bij de woning. Enkele minuten later volgde een melding van een steekincident. Agenten troffen het slachtoffer in de woning aan met steekwonden. De 61-jarige man is naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later aan zijn verwondingen is overleden.

Verdachte werd vastgehouden door omstanders

De verdachte werd volgens de politie door omstanders vastgehouden tot agenten arriveerden. Daarna is hij aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. Mensen die meer weten over wat er is gebeurd, worden gevraagd contact op te nemen met de politie.

Door Redactie Hart van Nederland

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