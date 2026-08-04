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Steekpartij in woning Den Haag: man zwaargewond, verdachte aangehouden

Crime

Vandaag, 07:47

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Bij een steekpartij in een woning aan de Van Bassenstraat in Den Haag is maandagavond een man zwaargewond geraakt. De politie heeft één verdachte aangehouden.

De melding kwam kort na 23.00 uur binnen. Het slachtoffer werd door de brandweer met een hoogwerker uit het appartement gehaald en vervolgens op een brancard naar beneden gebracht. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. De man is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

'Buurtbewoners overmeesteren verdachte'

Tijdens de hulpverlening werden witte schermen geplaatst om het zicht af te schermen. Een getuige zegt dat buurtbewoners de verdachte hebben overmeesterd. De politie heeft dat niet bevestigd.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Door Redactie Hart van Nederland
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