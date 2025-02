Slachtoffer dodelijke steekpartij Gilze is 74-jarige man

Het slachtoffer van het steekincident zondagmiddag in een woning aan de Pastoor Conincxstraat in Gilze, is een 74-jarige man uit die Brabantse plaats. De politie heeft een 29-jarige man uit Gilze aangehouden.

Buurtbewoners lieten eerder aan Hart van Nederland weten dat de steekpartij in de familiaire sfeer zou liggen. De 29-jarige man zou de vriend van zijn moeder hebben doodgestoken. De verdachte stond in de buurt al negatief bekend omdat hij voor overlast zou zorgen.

De politie bevestigt dat de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van de steekpartij.

