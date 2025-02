Dode door steekincident in woning Gilze, verdachte aangehouden

In het Noord-Brabantse Gilze is zondag iemand om het leven gekomen door een steekincident. Het incident gebeurde aan de Pastoor Conincxstraat.

De politie kreeg rond 17.30 uur een melding van een steekincident in een woning. Meerdere politie-eenheden en ambulances kwamen snel ter plaatse, maar hulp mocht helaas niet meer baten.

Er is één iemand aangehouden. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De politie onderzoekt de zaak en zegt maandag met meer informatie te komen.