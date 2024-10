Schietpartij in Doetinchem: kogel door de ruit, hulzen op straat

Buurtbewoners in Doetinchem zijn in de nacht van zondag op maandag opgeschrikt door een schietincident. Agenten troffen bij aankomst kogelhulzen op de grond en een gebroken ruit van een woning.

Het incident vond rond 02.30 uur plaats aan de Mackaylaan. De politie zette direct de omgeving af met linten. Volgens een correspondent bevonden zich meerdere personen in de woning, maar raakte niemand gewond. De politie kan nog niet bevestigen dat het om een daadwerkelijke schietpartij gaat. De Forensische Opsporing doet onderzoek.

Reeks van schietincidenten

Dit incident volgt op een eerdere schietpartij even verderop aan de Verzetslaan, meldt de Gelderlander. Daarbij raakte dinsdagavond 1 oktober een 25-jarige bewoner van een flat gewond. De politie voerde destijds tot diep in de nacht onderzoek uit en arresteerde uiteindelijk twee verdachten bij zwembad Rozengaarde.

Ongeveer 20 minuten voor het schietincident aan de Verzetslaan zouden er ook schoten gehoord zijn in de nabijgelegen Volbedastraat, waar later hulzen werden gevonden bij een speeltuin.

Onrust onder buurtbewoners

De recente incidenten hebben geleid tot speculaties onder buurtbewoners. Ze vermoeden dat de schietpartijen verband houden met drugscriminaliteit. Vooral rond de flats aan de Verzetslaan ervaren bewoners regelmatig overlast. Eén bewoner vertelde aan de krant: "Je ziet hier regelmatig politie, maar dat komt en gaat in golven. Soms is het maanden rustig, maar zodra er nieuwe bewoners in de flat komen, ontstaan er weer problemen."

Andere bewoners geven aan dat ze bepaalde plekken in de wijk, zoals de flats aan de Verzetslaan, bewust mijden vanwege een toenemend gevoel van onveiligheid.