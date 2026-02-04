Politie deelt foto's van overleden Jerzy (49) uit Schiedam

De politie deelt foto's en de naam van het slachtoffer (49) uit Schiedam dat afgelopen donderdag dood in zijn woning werd gevonden. De politie is opzoek naar getuigen en sluit een misdrijf niet uit.

Er zijn nog veel vragen in het onderzoek naar het slachtoffer uit Schiedam dat afgelopen donderdag dood in zijn woning is aangetroffen. De politie is daarom opzoek naar getuigen die het slachtoffer in de periode van 23 tot en met 29 januari hebben gezien.

Lichaam gevonden

Agenten gingen naar de woning nadat zij een melding kregen dat de man al meerdere dagen niet bereikbaar was. In het huis troffen zij het lichaam van de man aan. Volgens de politie gebeurde dat "onder verdachte omstandigheden". Wanneer de man precies is overleden, is nog onduidelijk. De politie denkt dat hij waarschijnlijk al eerder in de week is gestorven.

De naam van het slachtoffer is Przemyslaw Jerzy Materowicz. Hij droeg regelmatig een opvallende roze pet of muts met neppe dreadlocks.