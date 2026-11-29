Twee mannen zijn woensdag in de gemeente Loon op Zand aangehouden op verdenking van het stelen van boodschappen ter waarde van ruim 10.000 euro. Dat meldt de politie zaterdagavond in een bericht op Facebook.

Woensdag werd een verdachte situatie gemeld op een vakantiepark in Loon op Zand. Tijdens werkzaamheden werd een enorme hoeveelheid chocoladerepen, nootjes en kaas aangetroffen. Daarop werd de politie ingeschakeld die ter plaatse onderzoek deden en vaststelde dat het vermoedelijk ging om gestolen producten.

Waarde van 10.000 euro

De huurders van het huisje, die op dat moment niet aanwezig waren, werden enkele uren later aangehouden in Meerkerk. Daar bleek dat hun voertuig ook vol lag met dezelfde soort producten, aldus de politie. Ook deze bleken gestolen te zijn. Bij elkaar hadden alle gestolen producten een waarde van ruim 10.000 euro. Inmiddels zijn alle goederen teruggegeven aan de supermarktketen waar deze gestolen waren.