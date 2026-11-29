Een 20-jarige automobilist uit Oud-Gastel is zaterdagavond tijdens een politieachtervolging in het water beland in Roosendaal. De man raakte niet gewond en werd door de politie aangehouden. Hij bleek onder invloed te zijn, dat schrijft de politie op X.

De achtervolging begon na een aanrijding op de Kerkstraat in Oud-Gastel. De 20-jarige automobilist was na die aanrijding doorgereden. Terwijl een agent de aangifte van het ongeluk aan het opnemen was, reed de verdachte langs. Hij sloeg op de vlucht en reed met hoge snelheid door de bebouwde kom en de omgeving.

Net toen de agent de achtervolging vanwege het gevaar voor de bestuurder en andere weggebruikers wilde staken, verloor de automobilist de macht over het stuur en belandde met zijn auto in het water.

Naar de overkant gezwommen

Meerdere hulpdiensten, waaronder duikers van de brandweer, kwamen ter plaatse. De automobilist wist zelf uit de auto te komen en zwom naar de overkant van het water, waar agenten klaar stonden om hem aan te houden. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis en is overgebracht naar het politiebureau. De brandweer heeft de auto uiteindelijk uit het water gehaald, waarna die door een bergingsbedrijf is afgevoerd.