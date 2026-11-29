Bij een aanrijding tussen een fietser en een auto in Tilburg is in de nacht van zaterdag op zondag een vrouw ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, dat meldt de politie op X. De bestuurder van de auto reed na het ongeluk door, maar werd later samen met een bijrijder aangehouden.

De fietser werd rond 04.20 uur op een oversteekplaats geraakt door een auto die volgens de politie met hoge snelheid reed. De fiets van het slachtoffer brak in twee stukken, blijkt uit beelden van de plek van het ongeluk.

Auto teruggevonden

De auto werd later zo'n twee kilometer verderop teruggevonden aan de Havendijk, meldt een correspondent ter plaatse. De bestuurder werd daarop door de politie aangehouden. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en roept getuigen op zich te melden. De Spoorlaan blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek.