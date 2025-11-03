Ridouan Taghi vervolgt hoger beroep zonder advocaat

Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi heeft nog steeds geen nieuwe advocaat gevonden. Donderdag is er een extra zitting gepland voor het hoger beroep van Taghi tegen zijn levenslange gevangenisstraf. Sinds april zit de verdachte al zonder advocaat.

Zijn toenmalige advocaat Vito Shukrula werd in de grote liquidatiezaak opgepakt wegens criminele betrokkenheid. Taghi's andere advocaten destijds, Carlo Crince le Roy en Sultan Kat legden ook al hun werk neer, omdat de staat de bijstand van de crimineel moeilijk zou maken. Advocaat Inez Weski werd aangehouden in 2023 om dezelfde reden als Shukrula. De inhoudelijke behandeling van haar zaak staat gepland in april volgend jaar.

Hoger beroep

Begin september zouden twee andere advocaten zich hebben gemeld om de verdediging over te nemen, maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Het hoger beroep van de zaak bevindt zich nu in de voorbereidende fase. Het hof heeft wel zorgen geuit over het feit dat Taghi gedurende de negentien maanden durende voorbereiding , tien maanden ervan geen advocaat heeft.