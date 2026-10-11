Deelnemers Pridewalk Almere bespuugd en bedreigd, politie onderzoekt meldingen

De Pridewalk in Almere is vrijdag overschaduwd door intimidatie en bedreigingen. Deelnemers aan de protestmars zouden zijn bespuugd en uitgescholden. Ook zou een automobilist bijna op de voorzitter van de organisatie zijn ingereden. De politie onderzoekt de meldingen en bekijkt onder meer beelden, meldt ze zondag.

Ongeveer honderd mensen liepen vrijdag mee tijdens de Pridewalk, bedoeld om aandacht te vragen voor de zichtbaarheid en rechten van de lhbtqia+ gemeenschap. Volgens de organisatie, die met Omroep Flevoland sprak, kregen deelnemers onderweg te maken met verschillende incidenten.

In Oldebroek zijn zondag regenboogvlaggen verdwenen. Ook de vlag bij de Kruiskerk is weg. Die was daar zaterdag opgehangen:

2:18 Regenboogvlag wordt toch gehesen in Oldebroek

'Eerste keer dat ik mij niet altijd veilig voelde'

Ook Anouk de Jonge, raadslid voor PRO Almere, is geschrokken van wat er gebeurde. "Ik ben echt geschrokken van wat we tijdens de Pridewalk hebben gezien. Dit is namelijk niet mijn eerste walk, maar wel de eerste keer dat ik mij niet altijd veilig voelde", schrijft ze op Instagram. Ze laat weten zich niet te laten tegenhouden: "Een ding is zeker: ik blijf voorop bij de vlag lopen. Juist nu."

Het ging ook bijna mis bij een zebrapad, meldt de omroep. Een automobilist zou extra gas hebben gegeven toen de voorzitter de auto tegenhield. De voorzitter werd net niet geraakt. Ook zouden er verwensingen zijn geroepen.

Politiek reageert geschokt

PRO Almere veroordeelt de incidenten en vindt dat de gemeente meer moet doen voor de acceptatie en bescherming van queer mensen. Ook de VVD Almere reageert op Instagram fel en noemt de intimidatie, het bespugen en uitschelden van deelnemers "walgelijk en onacceptabel".

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Locoburgemeester Evert Jan Slootweg spreekt zich eveneens uit. "Over één ding kan geen misverstand bestaan: intimidatie, bedreiging en discriminatie accepteren we niet in onze stad", laat hij zondag weten. "Iedereen moet hier zichtbaar zichzelf kunnen zijn, zonder angst."

De politie onderzoekt de meldingen en kijkt daarbij onder meer naar beelden. Een woordvoerder kan voorlopig geen verdere informatie geven over het onderzoek.