Politie zoekt mogelijke getuigen van aangestoken spoorbrand rond NAVO-top

Crime

Vandaag, 15:18

De politie gaat ervan uit dat de brand die op de eerste dag van de NAVO-top het treinverkeer in Nederland ontregelde, is aangestoken. Onderzoek wijst uit dat er brandversnellende middelen zijn gebruikt, meldt de politie donderdagmiddag. Er worden nog belangrijke getuigen gezocht.

Daarmee sluit de politie uit dat het ging om een technisch mankement of een ongeluk. Ook zijn er geen aanwijzingen dat het om koperdiefstal gaat, of dat een land verantwoordelijk zou zijn voor de brand.

Beeld: politie

Beeld: politie

De brand aan de Oeverlandenweg in Amsterdam Nieuw-West op 24 juni beschadigde meerdere stroomkabels. Hierdoor was er die dag geen treinverkeer mogelijk tussen Amsterdam, Utrecht en Schiphol.

De brand ontstond tussen 02.51 uur en 03.21 uur. Op camerabeelden is te zien dat rond het tijdstip van de brandstichting enkele personen in de omgeving van de plaats delict waren. De politie roept hen op zich te melden.

De beelden van drie fietsende getuigen die de politie zoekt:

Getuigenoproep

Het gaat om een groepje van drie fietsers. Zij fietsten rond 03.00 uur vanaf het viaduct via het Adam Smithplein in noordelijke richting. Twee van hen droegen vermoedelijk een capuchon, en één had mogelijk een grote witte tas voorop de fiets.

Daarnaast wil de politie in contact komen met een taxichauffeur en diens passagier. Die passagier werd rond 03.30 uur afgezet in de buurt van het Adam Smith Building. Ook vraagt de politie om dashcambeelden van die nacht.

Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Politie onderzoekt verband tussen NAVO-top en stroomstoring spoor
Politie onderzoekt verband tussen NAVO-top en stroomstoring spoor

