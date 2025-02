Politie zoekt man met kunsthand in 30 jaar oude verkrachtingszaak Amersfoort

De politie roept hulp in bij een dertig jaar oude verkrachtingszaak in Amersfoort. Op 5 november 1995 werd een 17-jarig meisje seksueel misbruikt bij een spoorlijn. De dader is nooit gevonden, maar dankzij nieuwe inzichten hopen rechercheurs hem alsnog op te sporen. De man zou een kunsthand hebben en liet destijds DNA achter.

Het slachtoffer liep rond 05.00 uur 's nachts naar huis na een cafébezoek in de binnenstad. Vlakbij het Ponlijntje hoorde ze voetstappen en werd ze plotseling vastgegrepen. "Ik heb heel hard gegild in de hoop dat iemand dat zou horen en naar me toe zou komen", vertelt het slachtoffer anoniem tegen Opsporing Verzocht. "Dat gebeurde helaas niet. Er kwam niemand."

De dader dwong haar onder een viaduct en verkrachtte haar. Voordat hij haar liet gaan, vertelde hij over zijn kunsthand en beweerde hij de enige in Amersfoort te zijn met zo'n prothese. Hij sloeg ermee tegen de muur aan de Brouwerstunnel. "Ik hoorde het geluid daarvan. Dat klonk niet als een normale hand. En ik heb dat ook gevoeld aan het begin, toen ik geslagen werd", vertelt ze.

DNA-profiel

In 2018 kon de politie een DNA-profiel van de dader opstellen, maar er werd geen match gevonden in de databank. Ook DNA-verwantschapsonderzoeken in 2021 en 2023 leverden niets op. De politie hoopt nu op tips van mensen die de combinatie van een kunsthand, de jaren '90 en Amersfoort herkennen.

Mensen die iets weten over de zaak kunnen anoniem tippen via Meld Misdaad Anoniem of contact opnemen met de opsporingstiplijn via 0800-6070.

Dit is hoe de kunsthand er destijds uit zou hebben gezien:

Zo zagen de kunsthanden er destijds uit. Beeld: Politie

De locatie van het misdrijf anno 2025: