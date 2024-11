Sami Bounouare op Nationale Opsporingslijst, 50.000 euro voor gouden tip

De politie zet een beloning op de gouden tip die zal leiden tot de aanhouding van Sami Bekal Bounouare. Maandag is de 27-jarige Bounouare door de politie op de Nationale Opsporingslijst gezet.

Hij wordt verdacht van het uitvoeren van een liquidatie in Capelle aan den IJssel in 2021 en zou dit jaar een liquidatiepoging hebben aangestuurd op een Iraanse activist in Haarlem. Daarnaast wordt hij ook internationaal gezocht voor betrokkenheid bij de moordaanslag op een Spaanse oud-politicus op 9 november vorig jaar in Madrid.

Bounouare heeft volgens de politie een Marokkaans en Spaans paspoort, maar woonde sinds 2010 in Nederland. Hier woonde hij voornamelijk in Rotterdam, maar hij heeft ook in Schiedam en Den Bosch gewoond. Zijn huidige verblijfplaats is onbekend. De politie stelt in het opsporingsbericht dat hij de afgelopen jaren ook is gezien in Colombia, Brazilië, Turkije, Spanje en Qatar.

Moordaanslag Spaanse politicus

Voor de liquidatiepoging op de Iraanse activist in Haarlem zitten al drie verdachten vast. Het betreft een Tunesiër (38), een Colombiaan (27) en een vrouw (27) uit Den Bosch. Zij zou de ex-vriendin zijn van de voortvluchtige verdachte en wordt samen met de Tunesiër ook verdacht van betrokkenheid bij de moordaanslag op de Spaanse politicus Alejo Vidal-Quadras, die banden heeft met de Iraanse oppositie. Hij werd op 9 november vorig jaar in zijn hoofd geschoten en overleefde de aanslag ternauwernood.

Liquidatie Cappele aan den IJssel

Ook wordt Bounouare verdacht van betrokkenheid bij de uitvoering van een liquidatie in Capelle aan den IJssel in 2021. Hierbij werd de 37-jarige Wisam Al-Albassi doodgeschoten terwijl hij zijn hond uitliet. Het slachtoffer werd onder vuur genomen op het Valeriusrondeel in zijn woonplaats.

Maandagavond komt Bounouare op de 'EU Most Wanted List' van Europol. Dinsdag besteedt Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak.

