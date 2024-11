Politie waarschuwt downloaders kinderporno, jongste persoon pas 13 jaar

Afgelopen week heeft de politie bij 150 mensen aan de deur geklopt om hen te waarschuwen te stoppen met het downloaden en verspreiden van kinderporno. De betreffende personen, variërend in leeftijd van 13 tot 78 jaar, worden er niet van verdacht nieuw materiaal met onbekende slachtoffers te bezitten of een cruciale rol te spelen in online netwerken. De actie is bedoeld om te voorkomen dat deze mensen verder gaan in hun gedrag.

"Uit onderzoek blijkt dat mensen die beginnen met het downloaden van kinderporno het risico lopen door te groeien naar misbruikers", zegt Annemiek van Noord van het landelijk politieteam dat zich richt op de bestrijding van kinderporno en kindersekstoerisme. "Het verstoren van dit proces is essentieel."

Als je in Nederland de wet overtreedt en wordt betrapt, volgt er een straf. Dit kan variëren van een geldboete tot een (voorwaardelijke) gevangenisstraf. In bovenstaande video leggen we uit hoe het rechtssysteem in Nederland werkt.

Vervolging

De politie benadrukt dat het downloaden en verspreiden van beelden van seksueel misbruik van kinderen veel voorkomt, en dat hier regelmatig meldingen over binnenkomen. De actie dient niet alleen als waarschuwing, maar ook als signaal dat dergelijke activiteiten niet onopgemerkt blijven en de kans op vervolging steeds groter wordt.

Deze waarschuwingen maakten deel uit van een landelijke actieweek tegen het bezit van kinderporno. De agenten informeerden de betrokkenen ook over de mogelijkheid om hulp te zoeken.

Naast de waarschuwingen heeft de politie ook woningen doorzocht. Bij 28 mensen werden gegevensdragers in beslag genomen, zoals computers of harde schijven. Mensen die na deze waarschuwing doorgaan met het downloaden of verspreiden van kinderporno, kunnen rekenen op een strafrechtelijk onderzoek, waarschuwt de politie.