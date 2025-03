Verdachten met explosief opgepakt in buurt van Haagse school, bom ontploft op strand

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag twee verdachten betrapt met een explosief in de buurt van het Lyceum Ypenburg in Den Haag. Rond 00.30 uur vielen de twee personen op in de omgeving van de school aan de Laan van Kans. Toen agenten hen wilden benaderen, sloegen ze op de vlucht.

Na een korte achtervolging werden beide verdachten aangehouden. Omdat ze een explosief bij zich hadden, werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld om het veilig te stellen.

Specialisten van de Forensische Opsporing (FO) onderzochten het explosief ter plekke. Even na 04.00 uur werd het overgebracht naar het strand van Scheveningen, waar de EOD het rond 04.30 uur gecontroleerd tot ontploffing bracht.

Er is niet bekendgemaakt om wat voor explosief het ging. Ook is onduidelijk wat het doelwit van de verdachten was. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.

Buurt eerder opgeschrikt door explosies

Anderhalve week geleden was het al raak in een aangrenzende straat. In de nacht van zaterdag 9 maart op zondag 10 maart ging er een explosief af bij een woning aan de Wingerd. Twee dagen eerder werd in diezelfde straat ook al een voordeur opgeblazen.

In de buurt ontstond na de explosies vrees dat het om een vergissing ging. "Ja, ik vind het belachelijk. Echt waanzinnig", vertelde een van de bewoners destijds aan Hart van Nederland:

0:52 Weer explosie bij woning Den Haag, buurt vreest vergissing

Mogelijk hield de politie de buurt extra in de gaten na de eerdere explosies en konden ze de verdachten dit keer wel oppakken.