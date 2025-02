Politie tackelt en tasert vechtsporter in rechtbank Dordrecht

Een man heeft zich maandagochtend zo misdragen in de rechtbank in Dordrecht dat de politie hem moest tackelen en een taser gebruikte om hem onder controle te krijgen. Tijdens de zitting werd volgens RTV Rijnmond besproken of de man gedwongen kon worden om medicijnen te nemen.

De man, volgens de omroep een vechtsporter die kampt met psychische problemen, werd zo kwaad dat de politie moest ingrijpen. In de gang van de rechtbank gingen vijf mensen op hem liggen om hem te bedwingen en een kalmerend middel toe te dienen, maar de man weigerde om zich te laten boeien. Daarom zetten agenten een taser in.

Uiteindelijk wist een ambulancemedewerker de man ervan te overtuigen om een extra injectie met een kalmeringsmiddel te accepteren. Hierna konden agenten hem boeien en is hij op een brancard gelegd en naar een psychiatrische kliniek gebracht.