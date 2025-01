Steeds meer Nederlanders willen zichzelf beschermen, kopen massaal wapens in Duitse winkel

Gasalarmpistolen, tasers en pepperspray zijn in de winkel van de Twentse ondernemer Herman Oldenkotte niet aan te slepen. Deze zelfverdedigingsproducten zijn legaal verkrijgbaar in Duitsland en uiterst populair bij Nederlanders die de weg naar de winkel weten te vinden. Vooral 'home defense'-artikelen zijn in trek.

'Home defense'-producten zijn wapens die mensen in staat stellen zichzelf te beschermen bij een dreigende situatie. Bijvoorbeeld om een belager af te schrikken of tijdelijk uit te schakelen, een behoefte die volgens Oldenkotte in Nederland steeds groter wordt.

"Mensen willen iets hebben waarmee ze zichzelf kunnen verdedigen of een kans hebben om weg te komen in een dreigende situatie", zegt Oldenkotte. "De meeste producten die wij verkopen, zoals rubberballenpistolen, zijn niet dodelijk. Ze zorgen hooguit voor blauwe plekken. Pepperspray werkt op een vergelijkbare manier: het is bedoeld om je tegenstander uit te schakelen zonder blijvend letsel toe te brengen."

Onveiligheid als drijfveer

Oldenkotte ziet een duidelijke stijging van het aantal Nederlandse klanten in zijn winkel, vooral in het laatste kwartaal van het jaar. "Mensen komen uit alle hoeken van het land. Klanten willen zichzelf beschermen of in ieder geval iets bij zich hebben om de controle terug te pakken in een onveilige situatie", vertelt hij.

"Veel mensen hebben het idee dat ze weerbaarder moeten zijn. Denk aan verpleegkundigen die 's avonds laat door donkere parkeergarages lopen, of mensen die in de buurt van een azc wonen. Dat gevoel van onzekerheid vertaalt zich in hun gedrag: ze willen iets bij zich hebben om zich veiliger te voelen. Pepperspray, elektroshockers en rubberballenwapens zijn de populaire artikelen op het gebied van zelfverdediging", aldus Oldenkotte.

Dat sommige Nederlanders zich onveilig voelen, blijkt ook uit ons Hart van Nederland-panel. Zo vreest 38 procent van de panelleden thuis slachtoffer te worden van geweld en blijkt dat 26 procent van de panelleden aangeeft een wapen in huis te hebben ter zelfverdediging. Het gaat hierbij vooral om slag- of steekwapens. Vrouwen hebben relatief vaker pepperspray en mannen vaker luchtdrukwapens en alarmpistolen.

Verboden in Nederland

In Nederland vallen wapens zoals pepperspray en stroomstootwapens onder de Wet wapens en munitie, wat betekent dat het bezit ervan strafbaar is. Nederlanders die met deze wapens gepakt worden, riskeren hoge boetes. Zo kan het bezit van pepperspray voor een eerste overtreding oplopen tot een boete van 350 euro, zoals aangegeven op de website van het Openbaar Ministerie.

"Veel klanten geven aan dat zij liever een boete pakken dan in het ziekenhuis liggen of erger", laat Oldenkotte weten. Ondanks de risico's lijkt dit Nederlanders er niet van te weerhouden om dergelijke producten aan te schaffen.

Wapenwet veranderen

Over de vraag of de wapenwet zou moeten veranderen, zijn de meningen verdeeld, zo blijkt uit ons Hart van Nederland-panel. 29 procent van de ondervraagden vindt dat de wapenwet aangescherpt moet worden, terwijl 20 procent pleit voor een versoepeling van de wet. Mensen vinden vooral dat pepperspray zou moeten worden toegestaan. 37 procent van de panelleden vindt de wapenwet goed zoals deze nu is.