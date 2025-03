Minderjarige mestrekkende scooterrovers opgepakt in Middelburg

Twee minderjarige jongens die in januari een vrouw beroofden van haar scooter, terwijl ze haar met een mes bedreigden, zijn door de politie in Middelburg aangehouden. De scooter is zwaar beschadigd, maar terug bij de eigenaresse.

De beroving gebeurde op 30 januari op het Draaiburgpad in Oost-Souburg. De daders bedreigden de vrouw met een mes en gingen er vandoor met haar scooter. De vrouw bleef lichamelijk ongedeerd, maar was hevig geschrokken.

Rijden zonder helm

In februari zag de Zeeuwse politie toevallig twee jongens zonder helm op een scooter rijden. Toen agenten hen een stopteken gaven, reden ze door. Na een achtervolging wist de politie hen alsnog staande te houden. Onderzoek wees uit dat de scooter waarop zij reden, gestolen was. Het voertuig had een ongeluk gehad, was overgespoten in een andere kleur en had een vals kenteken.

Op maandag 3 maart arresteerde de politie twee 15-jarige verdachten uit Middelburg. Een van hen is inmiddels vrijgelaten, de ander zit nog vast. Verder onderzoek leidde naar een derde verdachte, ook 15 jaar en afkomstig uit Middelburg. Hij werd op zaterdag 8 maart opgepakt.

ANP