Gestolen scooter duikt op bij kinderfeestje, 12-jarig meisje betrokken

Een gestolen scooter is teruggevonden in de tuin van een woning in Tilburg waar op dat moment een feestje aan de gang was met jonge tieners. De politie trof het voertuig zwaar beschadigd aan en ontdekte dat een 12-jarig meisje er meer van wist, schrijft het lokale korps in een story op Instagram.

De scooter werd herkend door de eigenaresse, die hem opeens in iemands tuin zag staan. Toen ze aanbelde, kreeg ze tot haar verbazing de sleutel van een jong meisje, waarna de deur snel werd dichtgegooid. De vrouw schakelde direct de politie in.

Welke straffen zijn er eigenlijk in Nederland? Dat leggen we uit in bovenstaande video.

Verstopt op het toilet

Agenten troffen de scooter aan, maar binnen leek niemand er iets mee te maken te hebben. In de woning was een feestje bezig met kinderen tussen de 12 en 16 jaar. Na stevig doorvragen kwam de waarheid naar boven: het meisje dat de sleutel had overhandigd, had zich verstopt op het toilet.

De politie bracht de 12-jarige naar huis en sprak met haar ouders. Hoe de scooter op het feestje terechtkwam en wie er verantwoordelijk is voor de diefstal, wordt verder onderzocht.