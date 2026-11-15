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Politie pakt man (20) op na schietpartij in uitgaansgebied Alkmaar

Crime

Vandaag, 19:45

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De politie heeft zondag een verdachte aangehouden naar aanleiding van een schietpartij die zaterdagavond plaatsvond in het centrum van Alkmaar. Het gaat om een 20-jarige man uit die Noord-Hollandse plaats, meldt de politie.

Bij het incident in een horecagelegenheid in de Hekelstraat raakte rond 21.45 uur iemand gewond. Direct na het schieten renden twee mannen weg richting de Platte Stenenbrug. Van hen werden signalementen verspreid via Burgernet.

De precieze rol van de aangehouden verdachte wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen van het incident en de vluchtende mannen.

Door ANP

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